ذمار.. المليشيا تتلف بضاعة بائع أي سكريم بسبب أغاني عن الثورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ ذمار

اعتدت مليشيا الحوثي صباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020م، على سائق دراجة نارية، وبائع آيسكريم وأتلفت بضاعته، في مدينة ذمار، بسبب أغاني سبتمبرية ثورية للفنان أيوب طارش.



وذكرت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين أعتدوا، صباح اليوم الأربعاء، على بائع آيسكريم وأتلفوا بضاعته، بسبب فتح أغاني سبتمبرية للفنان أيوب طارش على مكبر الصوت الخاص بعربة البيع.

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وتابعت المصادر، أن المليشيات اعتدت على بائع الآيسكريم، وأتلفت بضاعته، وكسرت عربة البيع، في جولة المثلث القريبة من الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية).

وأضافت المصادر، أن المليشيات أعتدت أيضاً على سائق دراجة نارية، حاول الدفاع عن بائع الآيسكريم، إلا أنه ناله نصيبه من الضرب بأعقاب البنادق.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات أعتدت على بائع الآيسكريم بسبب فتح أغاني الفنان الكبير "أيوب طارش" الثورية عبر مكبر الصوت الخاص بعربة الآيسكريم