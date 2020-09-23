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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يطلع على نشاط فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم، على نشاط فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بوادي حضرموت والصحراء .
وتعرف وكيل المحافظة المساعد ، من مدير عام الفرع علي بن يوسف ،على سير العمل من خلال الأداء الرقابي على كافة المؤسسات الحكومية ، والجهود التي تبذل للارتقاء بأداء الجهاز ونشاطه نحو الأفضل.
وأشاد الوكيل التميمي بالجهود التي تبذلها قيادة الفرع من أجل تمكينه من القيام بمهامه وواجباته العملية على أكمل وجه..مشيراً إلى الدور الحيوي والهام الذي يجب ان يضطلع به فرع الجهاز في عملية الحفاظ على المال العام وموارد الدولة وتسخيرها لصالح الأهداف المحددة لها ومحاربة الفساد المالي والإداري في وحدات الجهاز الإداري للدولة..مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات اللازمة له وفق الامكانيات المتاحة ليتمكن من القيام بدوره المحوري في عملية التنمية المحلية بالصورة المطلوبة.
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