مقتل طفل بمديرية القطن بوادي حضرموت خنقا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الخليج 365 - حضرموت

قالت مصادر محلية بمدينة القطن بوادي حضرمون ان طفلا يبلغ من العمر 15 عاما لقي مصرعة ظهر الثلاثاء 22 سبتمبر 2020



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وحسب المصدر فان مجهولين قامو بقتل الطفل ص. ع. ا خنقا في منطقة حذية بالمديرية ولاذو بالفرار دون معرفة الاسباب الحقيقية للحادثة التي تقشعر منها الابدان

وتعيش مديريات الوادي هدؤً نسبيا في مستوى الجريمة في الفترة القليلة الماضية لكن هذه الجريمة اعادت للاذهان مجددا صورة الانفلات الامني الذي تعيشة عدد من مناطق وادي حضرموت في الفترة الماضية