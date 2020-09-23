إعلام عسكري: كسر هجوم حوثي على مدينة حيس جنوبي الحديدة

أعلنت القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، الليلة الماضية، عن تمكنها من كسر هجوم حوثي واسع على مدينة حيس، جنوبي الحديدة(غربي اليمن).



وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (إحدى تشكيلات القوات المشتركة)، نقلاً عن مصدر عسكري، إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، استمرت لساعات مع مجاميع مسلحة حوثية، شنت هجوماً واسعاً وحاولت التقدم صوب مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس.



وأكدت المصادر كسر الهجوم الحوثي وتكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مرجحة سقوط (عشرات) القتلى والجرحى.



إلى ذلك قالت ذات القوات، أنها أخمدت مصادر نيران للحوثيين في الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، وفي مديرية التحيتا، بعد قيام المليشيات بقصف الأحياء السكنية في المديريتين.



ورغم إعلان هدنة أممية في الحديدة، منذ أواخر العام 2018م، إلاّ أن خروقات مستمرة للهدنة المعلنة تحدث في المحافظة الساحلية ، غير أنها لاترقى إلى المعارك الشاملة.



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