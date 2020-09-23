شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام دائم وشامل في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أمس، أن المملكة تتطلع إلى الوصول لسلام دائم وشامل في اليمن عبر اتفاق الرياض.وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي في «تويتر»: «في اليوم العالمي للسلام، نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه الإعلان المشترك لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي».

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يشار إلى أن المبادرة السعودية تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو الماضي، وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن. كما شملت الآلية تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

ونصت المبادرة على إصدار قرار بتشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كل نقاطه ومساراته.