- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الخليج 365 - شبوة
تشهد محافظة شبوة استعدادات رسمية وشعبية واسعة، للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.
واكتست شوارع مدينة عتق، والمؤسسات الأمنية والعسكرية بأعلام الجمهورية، ورفعت صور فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال مسؤول في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالمحافظة ان الفرق الفنية باشرت عملها بتعليق أعلام الجمهورية ولافتات كتبت عليها عبارات بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، في اغلب شوارع عاصمة المحافظة ومداخلها والمرافق الحكومية.
وثمن المصدر الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها المواطنين، والجهود الحثيثة للفرق المتواجدة على الميدان لإحياء هذه المناسبة العظيمة.
وتأتي الذكرى الثامنة والخمسون من ثورة 26 سبتمبر 1962، ومحافظة شبوة بجيشها الوطني تقارع رجس الامامة والحكم العنصري الطائفي البغيض، ويصدرون ملاحم تاريخية وتضحيات جسيمة في جبهات الجوف والبيضاء في سبيل الخلاص من الحكم الرجعي المتخلف وتحرير كل ربوع الوطن
كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.