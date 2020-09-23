استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الخليج 365 - شبوة

تشهد محافظة شبوة استعدادات رسمية وشعبية واسعة، للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.



واكتست شوارع مدينة عتق، والمؤسسات الأمنية والعسكرية بأعلام الجمهورية، ورفعت صور فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وقال مسؤول في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالمحافظة ان الفرق الفنية باشرت عملها بتعليق أعلام الجمهورية ولافتات كتبت عليها عبارات بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، في اغلب شوارع عاصمة المحافظة ومداخلها والمرافق الحكومية.

وثمن المصدر الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها المواطنين، والجهود الحثيثة للفرق المتواجدة على الميدان لإحياء هذه المناسبة العظيمة.

وتأتي الذكرى الثامنة والخمسون من ثورة 26 سبتمبر 1962، ومحافظة شبوة بجيشها الوطني تقارع رجس الامامة والحكم العنصري الطائفي البغيض، ويصدرون ملاحم تاريخية وتضحيات جسيمة في جبهات الجوف والبيضاء في سبيل الخلاص من الحكم الرجعي المتخلف وتحرير كل ربوع الوطن