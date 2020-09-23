شكرا لقرائتكم خبر عن " دعوة للتراجع عن الانتخابات وتهديد بالقتل " مضمون رسالة ترامب السامة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت التحقيقات الأولية مع المرأة الكندية التي أرسلت ظرف مسمم إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ما حوته الرسالة.
وتبين أن الظرف الذي كان يحتوي على مادة الريسين السامة، تضمن أيضا رسالة، دعت فيها المرأة ترامب لسحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية.
وهددت المرأة بإيجاد وصفة أخرى فعالة أكثر للسم أو استخدام السلاح، ضد ترامب في حال لم تنجح محاولتها الأولى لتسميمه.
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