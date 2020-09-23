شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس المصري: آن الأوان لحل حازم لأزمة اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، إنه آن الأوان لحل حازم لأزمة اليمن مبني على احترام الشرعية.
وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، :" آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ مرجعيات تسوية الصراع طبقا لقرارا مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل".
وتابع الرئيس السيسي:" نحتاج إلى وقفة بما يضمن وحدة اليمن واستقلاله ووقف استغلال اراضيه لاستغلال دول الجوار".
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