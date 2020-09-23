فلكي يمني يعلن دخول أجمل أيام الخريف

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن فلكي يمني، اليوم الثلاثاء، دخول أجمل أيام الخريف.

ودعا الفلكي أحمد الجوبي، في بلاغ أطلع عليه " المشهد اليمني "، الى التمتع بأيام سادس علان فهي أجمل أيام الخريف حيث بدأ اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر ويستمر 13 يوما.

وأضاف: بعدها يدخل الفاصل يستمر لمدة 26 يوما وهي أيام باردة نسبيا ليدخل بعدها العشاء.

ويعد ‏اليوم هو أولُ أيام فصل الخريف.

و ينسب للحكيم اليماني علي ولد زايد مثل دارج يقسم فصول السنة إلى فصلين اثنين بحكمة الخبير بطقس وتقلبات أجواء المنطقة إذ "يقول علي ولد زايد نصف السنة تسعة أشهر والنصف الآخر ثلاثة". ويقصد بالتسعة الأشهر فصول الربيع والصيف والخريف، أما الثلاثة الأشهر التي اعتبرها "ولد زايد" النصف الآخر من السنة فهي فصل الشتاء ببرده القارس الذي يلتهم ويبدد ما أنبتته الأرض في التسعة الأشهر الأولى.

ويرى كثيرون أن الخريف هو فصل الهدوء والصفاء للتفكير. ويقال أنه أصحُ فصول السنة، فهو يجمعُ بين عليل الربيع ودفئ الصيف وبرد الشتاء.

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