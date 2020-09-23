شكرا لبحثكم عن خبر إغلاق شركات الصرافة في أربع محافظات يمنية يفضح المتلاعبين بأسعار الصرف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أدى إغلاق شركات الصرافة في أربع محافظات يمنية، اليوم الثلاثاء، الى فضح المتلاعبين بأسعار الصرف؛ وفقا لخبير اقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي لـ " المشهد اليمني "، أن عملية إغلاق شركات الصرافة في عدن و مأرب و تعز والمهرة فضحت المتلاعبين، وازالت الغموض حول أسباب إرتفاع أسعار العملات الأجنبية في جميع المحافظات التي تتبع البنك المركزي اليمني بعدن وبنك صنعاء بشكل عام.

وأوضح بأن اللعبة اتضحت أنها من الجميع، وبالذات من مالكي شركات الصرافة والتجار بصنعاء المضاربين بالعملات.

ولفت إلى أن أغلب الصرافين من كل المحافظات يتعاملون بالبيع والشراء في العاصمة المؤقتة عدن وهذا ما أدى إلى إرتفاع أسعار العملات الأجنبية؛ إذ جعلوا من عدن مركزاً لعمليات المضاربة بعيداً عن الرقابة.

ونوه بأن الحصار الذي فرضه بنك صنعاء الذي تديره مليشيا الحوثي، ضد الصرافين المتلاعبين، دفعهم للذهاب إلى المحافظات التابعة للبنك المركزي بعدن، ليعملوا ما يريدون؛ نظراً لضعف الرقابة من قبل بنك عدن أو بالأصح إنعدامها.

ياتي ذلك، فيما أغلقت شركات الصرافة بمحافظة المهرة، اليوم، أبوابها أمام العملاء، جراء انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

ولم يختلف الوضع في عدن ومارب وحضرموت إذ أغلقت معظم وكالات وشركات الصرافة أبوابها صباح اليوم، جراءانهيار العملة المحلية.

وأصدرت فروع البنك المركزي بعدن ومارب وتعز توجيهات لشركات الصرافة بإغلاق أبوابها، في سياق حزمة إجراءات لوقف انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.