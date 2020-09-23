شكرا لبحثكم عن خبر إعلان هام من السفارة اليمنية في الرياض والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض إعلانا إلى المواطنين اليمنيين المقيمين في السعودية.

وقالت السفارة في مذكرة حصل عليها المشهد اليمني أن يوم غدا الأربعاء إجازة رسمية للسفارة اليمنية بالرياض.

وبحسب السفارة فإن هذا الإعلان بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

وحثت السفارة المواطنين اليمنيين التواصل عبر الأرقام المحددة في فترة الإجازة للحالات الطارئة. وهنأت السفارة شعب وقيادة المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90 للملكة.





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