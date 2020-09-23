أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

فريق المشتركة يفكك شبكة ألغام بحيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502691/ مليشيا الحوثي تستهدف أحياء التحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502692/ المشتركة تكسر هجوماً حوثياً على حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502693/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502695/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/502696/ الهلال الإماراتي يوزع 26 طناً من المواد الغذائية بالخوهة والتحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/502697/ Advertisements البيضاء.. مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي ميداني رفيع في قرية "الزوب" https://www.elyamnelaraby.com/502713/ شاهد.. البحسني يلتقي عدداً من وجهاء ومشائخ وأعيان المديريات الغربية وعدد من مديريات المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/502720/ شاهد.. البحسني يشيد بمشاركة كافة القيادات في اللقاء الموسع للوقوف على احتياجات واستحقاقات المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/502721/ السلطة المحلية تناقش استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في تعز https://www.elyamnelaraby.com/497277/ نائب الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من ولي العهد السعودي https://www.elyamnelaraby.com/497279/ بن فريد: دولة الائتلاف الجنوبي تطلق الرصاص على شعب الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/497280/ رسميًا الانتقالي يخطر المملكة بتعليق المشاركة بمباحثات الرياض https://www.elyamnelaraby.com/497283/

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