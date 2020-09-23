شاهد.. البحسني يشيد بمشاركة كافة القيادات في اللقاء الموسع للوقوف على احتياجات واستحقاقات المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمشاركة كافة القيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والقبلية والمجتمعية والشباب والمرأة من عموم حضرموت، في اللقاء الموسع للوقوف على احتياجات واستحقاقات المحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمكلا، مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، مؤكداً أهمية إشراك مخالف القيادات من خلال إبداء آرائهم ومقترحاتهم في اللقاء، وتوحيد كلمة أبناء المحافظة وتعزيز الموقف للمطالبة باستحقاقات ومطالب حضرموت.

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وعبّرت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء عن تأييدها المطلق لكافة القرارات التي جاءت في اللقاء الموسّع، الرامية لتحسين الخدمات الأساسية في المحافظة وفي مقدمتها خدمة الكهرباء وأمن الوادي، مثمنين جهود السلطة المحلية بالمحافظة في توفير احتياجات المحافظة وفق الامكانيات المتاحة، في ظل عدم التزام الدولة بصرف مستحقات الكهرباء والاحتياجات الضرورية، مستعرضين جملة من احتياجات المواطنين في مديريات الوادي والصحراء.

حضر اللقاء، المقدم انور منصور بن يماني التميمي، الشيخ يسر بن محسن العامري، المقدم غازي عوض بن منيف الجابري، الشيخ سالم علي بن شحبل، الشيخ طالب عبدالله باجري، الاستاذ لبيب كرامة باجري.