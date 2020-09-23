البيضاء.. مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي ميداني رفيع في قرية "الزوب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

البيضاء - الخليج 365

اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية، بمصرع أحد قياداتها البارزة، والذي كان قد اختارته مشرفًا للحملة العسكرية التي قامت بها على قبيلة "الزوب" بمديرية القريشية، التابعة لقيفة برداع، محافظة البيضاء، وسط اليمن.



وتداول ناشطون في مليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء؛ منشورات على مواقع التواصل الإجتماعي، نعوا فيها القيادي الميداني الحوثي الرائد "عبدالسلام محمد العياني" المكنى "أبو طه" دون أن يشيروا فيها إلى مكان وزمان مصرعه.

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مصادر محلية أكدت "أن القيادي الحوثي أبو طه العياني، لقي مصرعه، صباح الأحد، خلال الحملة العسكرية التي قادها على منزل "ناجي علوي المسوع" في قرية المساوعة بمديرية الطفة، أثناء المواجهات التي وقعت هناك؛ قبل أن يتم اقتحام المنزل وتفجيره، وإحراق منازل إخوانه، وإصابة عدد من النساء والأطفال.

وكان القيادي الحوثي أبو طه العياني، قد قاد الحملة العسكرية التابعة للمليشيا، والتي شنت الحرب الأخيرة على قبيلة الزوب بمديرية القريشية في قيفة.

وارتكبت مليشيا الحوثي في "الزوب"، جرائم وانتهاكات جسيمة في حق المدنيين هناك، وفجّرت منزلين بشكل كلي، وتضرر أكثر من 15 منزلا بأضرار متفاوتة؛ جراء القصف العنيف بمختلف الأسلحة الثقيلة على القرية.

كما أقدمت المليشيا على قتل عدد من أبناء القبيلة، وجرح أخرين، وشنت حملة اعتقالات واسعة، طالت عشرات المدنيين من ابناء القبيلة؛ ليضطر أهالي القبيلة إلى خوض معركة غير متكافئة للدفاع عن منازلهم. حيث تمكنوا من قتل وأسر العشرات من عناصر المليشيات، قبل أن تنجح وساطات قبلية في احتواء الموقف، ونزع فتيل المواجهات وتوقيع اتفاق بين الطرفين