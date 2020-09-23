شكرا لمتابعة خبر عن هكذا احتفل جوجل بـ "العيد الوطني" للمملكة العربية السعودية"فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك محرك البحث الشهير “جوجل” في الاحتفال اليوم الأربعاء بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية عبر تغيير صورة العرض الخاصة بالموقع إلى خلفية احتفالية باللون الأخضر يتوسطها العلم السعودي.

ويشهد اليوم الأربعاء الاحتفال بـ العيد الوطني للمملكة العربية السعودية وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة في 23 سبتمبر بحسب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351 هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، بدايةً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.

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وتمكن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل في 5 شوال من عام 1319 هـ الموافق 15 يناير 1902م من استعادة الرياض ليواصل الكفاح لأكثر من 30 عامًا من أجل توحيد المملكة،وبالفعل وحد العديد من المناطق أهمها (جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320 هـ / 1902م، ثم القصيم سنة 1322 هـ – 1904م، ثم الأحساء سنة 1331 هـ – 1913م، وصولاً إلى عسير سنة 1338 هـ – 1919م، وحائل سنة 1340 هـ 1921).