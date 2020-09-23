شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد للخارجية الأمريكية بشأن مارب وهجمات الحوثي على السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، على أنه "يجب وقف هجمات الحوثي بأسلحة إيرانية على حدود السعودية".

وقالت في بيان، إن "هجمات الحوثي على مأرب تسببت بنزوح مليون يمني".

و شددت أنه "على المجتمع الدولي وقف عرقلة الحوثي للإغاثة".

و أضافت: مستمرون في دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

ولفتت إلى أن على الحوثي السماح للفريق الأممي بمنع كارثة صافر.

ودعت الحوثيين إلى وقف ما وصفته بمعاملتها المهينة للصحفيين والمعارضة، مجددة دعمها جهود المبعوث الأممي باليمن.

ويأتي البيان، في ظل استمرار المفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها، و مليشيا الحوثي بشأن الأسرى والمعتقلين والمرتبات وصيانة سفينة صافر.

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