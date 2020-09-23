شكرا لبحثكم عن خبر مقتل طفل خنقا بوادي حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمدينة القطن بوادي حضرموت أن طفلاً يبلغ من العمر 15 عاما لقي مصرعة ظهر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر2020.
وحسب المصدر فان مجهولين قامو بقتل الطفل ص. ع. ا خنقا في منطقة حذية بالمديرية ولاذو بالفرار دون معرفة الاسباب الحقيقية للحادثة التي تقشعر منها الابدان.
وتعيش مديريات الوادي هدوء نسبياً في مستوى الجريمة في الفترة القليلة الماضية لكن هذه الجريمة اعادت للاذهان مجددا صورة الانفلات الامني الذي تعيشة عدد من مناطق وادي حضرموت في الفترة الماضية.
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