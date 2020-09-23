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مقتل طفل خنقا بوادي حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمدينة القطن بوادي حضرموت أن طفلاً يبلغ من العمر 15 عاما لقي مصرعة ظهر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر2020.

وحسب المصدر فان مجهولين قامو بقتل الطفل ص. ع. ا خنقا في منطقة حذية بالمديرية ولاذو بالفرار دون معرفة الاسباب الحقيقية للحادثة التي تقشعر منها الابدان.

وتعيش مديريات الوادي هدوء نسبياً في مستوى الجريمة في الفترة القليلة الماضية لكن هذه الجريمة اعادت للاذهان مجددا صورة الانفلات الامني الذي تعيشة عدد من مناطق وادي حضرموت في الفترة الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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