المشتركة تكسر هجوماً حوثياً على حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم واسع لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

Advertisements وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات شنت هجوماً وحاولت التقدم صوب مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس. ووفقاً للمصادر ذاتها أفادت أن الإشتباكات العنيفة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوثي ببسالة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد موقعة قتلى وجرحى بالعشرات في صفوفهم. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وعملية وقف إطلاق النار في الحديدة

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