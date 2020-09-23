شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الإرهابية، خروقاتها للهدنة الأممية، إذ استهدفت الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر محلي في التحيتا: أن الأحياء السكنية تعرضت لاستهداف من نيران مليشيات الحوثي المتوسطة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدَّل البيكا. وأضاف، أن حالة من الخوف والهلع سادت أوساط الأهالي نتيجة الإستهداف الحوثي المتعمد الذي طالهم بشكل عشوائي. وتعاني مناطق مختلفة في الحديدة من جرائم يومية يرتكبها عناصر مليشيات الحوثي، وكان أحدثها قصف مستشفى الدريهمي، يوم أمس، وتفجير مدرسة الكفاح الأساسية في حيس وإصابة مواطن في ذات المديرية نتيجة استهداف طال الأحياء السكنية

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