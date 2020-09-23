المشتركة تدك تحصينات حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من دك تحصينات حوثية استخدمتها المليشيات الإيرانية لاستهداف مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ردًا على خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.
وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة؛ أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بالتزامن مع إستهداف مماثل للقرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية.
وأضافت ، أن القوات المشتركة رصدت تحصينات المليشيات وتمكنت من دكها واخماد مصادر النيران، بضربات مركزه، وذلك ردًا على خروقاتها وانتهاكات للهدنة الأممية.
وكانت القوات المشتركة قد اخمدت، قبل ساعة، مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكينة في الدريهمي، وتمكنت من كسر محاولة تسلل للمليشيات في حيس وكبدتها خسائر فادحة.
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