شكرا لبحثكم عن خبر نسخة ثانية.. أول رد رسمي من ميليشيا الحوثي على قرار شركة سبأفون نقل مقرها إلى عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثار قرار نقل مقر شركة سبأفون إلى العاصمة المؤقتة عدن هلع وغضب الميليشيا الحوثية.

وقامت ميليشيا الحوثي بإصادر بيان باسم شركة سبأفون أدانت فيه نقل مقر الشركة الرئيسي واطلاق خدماتها من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت الميليشيا الحوثية استمرار خدمات سبأفون في مناطق سيطرتها في نسخة ثانية كما فعلت بجميع مؤسسات الدولة بعد انقلابها في 2014.

وقد أعلنت شركة سبافون للهاتف النقال نقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن كأول شبكة اتصالات يمنية تخرج عن سيطرة ميلشيا الحوثي.

وبينت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الأسباب التي أجبرت الشركة على نقل مقرها ابتداء من ممارسات الميليشيا الحوثية وأيضا دعوة الحكومة الشرعية لها.

ويأتي هذا بعد سنوات من مضايقات ميليشيا الحوثي للشركة والتي كان أخرها تعيين إدارة تابعة للميليشيا وإقالة إدارتها السابقة وفرض اتاوات ومبالغ مالية باهضة عليها.