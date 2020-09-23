شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة قيام أمن مارب باستدعاء نساء نازحات ليلا (وثيقة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر في الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بمحافظة مارب، اليوم الثلاثاء، حقيقة مذكرة متداولة تزعم قيام قوات الأمن بالمحافظة باستدعاء نساء نازحات ليلا، بدعوى التحقيق معهن.

وأكد المصدر لـ " المشهد اليمني "، على أن المذكرة المتداولة مزورة وغير صحيحة على الإطلاق ولم تصدر عنهم.

ودعا المصدر كافة النشطاء و وسائل الإعلام إلى عدم نشر مثل هذه الفبركات المفضوخة والصادرة عن مطابخ مفضوحة وممولة من مليشيا الحوثي.

وتسببت المواجهات بين قوات الجيش اليمني والمليشيا بحركة نزوح جماعي غير مسبوقة خلال الأيام الماضية من كافة مديريات المحافظة. Advertisements

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