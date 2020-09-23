شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني يوجه ضربة موجعة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - سقط قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش نفّذوا كميناً محكماً صباح اليوم لمجموعة من عناصر المليشيا بجبهة صلب، وأسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وأضاف بأن أبطال الجيش استعادوا مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة وكمّيات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيا، فيما دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ثلاثة أطقم بعتادها كانت في طريقها إلى الجبهة.

وشهدت جبهة نهم معارك عنيفة خلال الأيام الماضية.

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