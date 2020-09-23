شكرا لبحثكم عن خبر أول ظهور للقيادي الحوثي ”يحيى الديلمي” بعد اطلاق سراحه في عملية تبادل أسرى (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر القيادي الحوثي البارز وأحد مرجعيات الميليشيا الحوثية الدينية يحيى الديلمي في أول صورة له بعد إطلاق سراحه اليوم في عملية تبادل أسرى.

وأظهرت الصورة الديلمي في منزله ومعه قيادات حوثية بارزة.

وبحسب الصورة فقد ظهر الديليمي برفقة محمد الحوثي وسمش الدين شرف الدين وعبدالمجيد الحوثي وأحمد المتوكل وقيادات أخرى.

وقد وصل القيادي الحوثي يحيى الديلمي ومرافقة فؤاد فاخر،صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

ونشرت صفحة العلامة الحوثي الديلمي منشوراً يؤكد إفراج السلطات الشرعية عنه ومرافقة فؤاد فاخر ، والذين تم اعتقالهم في 20 أغسطس من العام الماضي في نقطة الفلج بمحافظة مأرب.