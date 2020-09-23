شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: "مسار خطير جدا".. الأمم المتحدة تحذر من حرب طاحنة تلوح في الأفق وتجتاح دول العالم بالكامل وتصدر البيان (رقم 1) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الأمم المتحدة من مسار خطير يهدد باندلاع حرب عالمية جديدة تضرّ العديد من دول العالم في ظلّ الأوضاع الحالية التي تمرّ بها العديد من الدول.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الجمعية العامة السنوية للمنظمة: إنه في مواجهة وباء كورونا يحتاج العالم إلى “وقف إطلاق نار عالمي؛ لوضع حد للصراعات الأكثر سخونة، والقيام بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة جديدة”..

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وحذر أمين عام الأمم المتحدة من خطورة المنافسة الصينية الأميركية المتصاعدة في العالم، قائلًا: ” ”هذا مسار خطير جدًا”.





وبدءًا من ،اليوم الثلاثاء ،وعلى مدى أسبوع، سيتحدث ممثلو 193 دولة، بينها الولايات المتحدة والصين، خلال هذا الاجتماع الذي ينعقد افتراضيًا هذا العام بسبب الوباء.

الأمم المتحدة تحذر من حرب طاحنة



وأضاف أنطونيو غوتيريش: ”لن يتحمل عالمنا مستقبلًا يقسم فيه أكبر اقتصادين الكوكب إلى نصفين، لكل منه قواعده التجارية والمالية وشبكة الإنترنت وقدراته في مجال الذكاء الاصطناعي“، لافتًا إلى أنه ”طلب منذ مارس/ آذار/ وقف الأعمال الحربية؛ بهدف تسهيل مكافحة الوباء“.

وأضاف: “حان الوقت لإعطاء دفع جديد للسلام والمصالحة. أدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده تحت قيادة مجلس الأمن؛ من أجل تحقيق وقف عالمي لإطلاق النار بحلول نهاية العام، ومع ذلك، لم يكن هناك تجاوب كبير على أرض الواقع في هذا الشأن”.

وأقر غوتيريش بأن ”بعض المجموعات المسلحة في الكاميرون وكولومبيا والفلبين وأماكن أخرى تجاوبت، حتى لو لم يتم التزام العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار التي أعلنت“.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان وسلطته الجديدة، وأفغانستان مع بدء مفاوضات السلام بين كابول وحركة طالبان، وسوريا، حيث يسري وقف لإطلاق النار منذ أشهر عدة في منطقة إدلب.