شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة الجزيرة غادة عويس تصفع المطبع الإماراتي وسيم يوسف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية غادة عويس، الداعية المثير للجدل وسيم يوسف بعد أن نشر الأخير، تغريدة تضمنت اقتباسا من الإنجيل.

وكتب وسيم يوسف عبر حسابه على تويتر: “قال أية الله اليسوع المسيح عليه السلام، (لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ)”..

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وردعت عويس على وسيم يوسف، بتغريدة قالت فيها: “بعد الإسلام واليهودية تجارة بالمسيحية ويا ليته كتب الآية كاملة: {ثم أخذه إبليس إلى جبل عال جدا،وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن سجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان،لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد”.

وأضافت: أن “وسيم يوسف يعتبر ابن زايد ربه ويسعى لإرضائه بشتى الطرق ولو حساب دينه”، مشيرة إلى أنه يضع صورة ابن زايد صورة شخصية لحسابه الشخصي.

غادة عويس تصفع وسيم يوسف

وكان يوسف قد استغل حسابه خلال الفترة الماضية من أجل الترويج للتطبيع مع الاحتلال، كما شن هجوماً على الدول العربية والعرب بشكل عام، كما انتقد حركة حماس وإطلاق المقاومة الفلسطينية لعدد من الصواريخ تجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، مؤكداً أن “العلة ليست في إسرائيل”.

وقال يوسف في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر: “أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن حزب الله أنتم من تسلط بالإعلام على أنفسكم”.

وأضاف: “أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت داعش وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا، المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل”.