شكرا لمتابعة خبر عن أطلق كفو كفو : ’’شاهد‘‘ طفل يطلق النار عشوائي برشاش وسط حي في العاصمة السعودية الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت العاصمة السعودية الرياض، امس الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020م، واقعة صادمة بعد أن عرَّض تهور والد غير مسؤول حياة طفله وآخرين لخطر الموت.

وسمح شاب سعودي لنجله الطفل باستخدام سلاح رشاش وإطلاق النار بشكل عشوائي داخل أحد الأحياء السكنية بالعاصمة السعودية الرياض.

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وتداول مغردون على نطاق واسع مقطعًا مصورًا للطفل وهو يتلقى التوجيهات من والده الذي يصوره، يطالبه بحمل السلاح وإعداده للإطلاق، ومن ثم أعطاه تعليمات ببدء إطلاق الرصاصات الحية.

وأظهر المقطع المتداول الطفل وهو يمسك بالرشاش، فيما يشجعه بعض الأشخاص على إطلاق النار، فيقوم بإعداد السلاح الرشاش على وضع الإطلاق بقدمه ثم يطلق عدة أعيرة، ليلقى عبارات الإعجاب من ذويه بصيحات : أطلق .. كفو.. كفو.

ولاقى المقطع رفضًا واسعًا في أوساط المغردين، وأثار استياءهم وغضبهم، فيما طالب بعضهم الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة والتوصل إلى مصور المقطع، ومحاسبة ذوي الطفل.

وقال أحد المغردين: ’’مصيبة وإهمال وعدم التقيد بالتعليمات الأمنية، وتعريض حياة طفل وحياة الآخرين للخطر.. إطلاق نار في منطقة سكنية من سلاح رشاش قد تحدث أشياء لا تحمد عقباها ‘‘,