شكرا لمتابعة خبر عن اشتباكات عنيفة بين قبائل الصبيحة و قوات تتبع الانتقالي .. ومسلحو الصبيحة يتدافعون للعاصمة المؤقتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدافع مسلحي قبائل الصبيحة للعاصمة المؤقتة عدن، اثر اشتباكات مسلحة شهدتها مديرية دار سعد شمال مدينة .

وكشفت مصادر محلية لـ’’سمابرس‘‘ عن سبب تلك الاشتباكات التي شهدتها مديرية دار سعد مساء امس الثلاثاء، مبينة بأن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا - تابعة لمحافظة لحج هاجمت مشروع استثماري لرجل الأعمال عصام الصبيحي .

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وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية كبيرة تابعة لانتقالي محافظة لحج هاجمت أرض تتبع رجل الاعمال عصام هزاع في منطقة جعولة شمال العاصمة عدن.

ولفتت إلى أن قوات انتقالي لحج، أوقفت البناء في الارض التابعة لعصام هزاع والتي خصصت لإقامة مشروع استثماري دون ايضاح اسباب إيقاف البناء في الأرض.

وعقب اندلاع الاشتباكات توافد مئات المسلحين من قبائل الصبيحة إلى موقع الأرض في جعولة، تضامنا مع رجل الأعمال الشيخ عصام هزاع.

وتشهد المنطقة الواقعة بين جعولة والرباط توتر كبير بين المسلحين القبليين الصبيحة وقوات تابعة لإدارة أمن محافظة لحج.

وتحاول عدد من القيادات العسكرية والأمنية التوسط لإنهاء التوتر، والتوصل إلى حل ينهي القضية حول الأرض.