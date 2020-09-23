شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية : تعيد الحامدي من صالة مطار الرياض والانتقالي يهدد بإسقاط أي طائرة سعودية تعيده للعاصمة المؤقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية، عن فشل السعودية في إعادة اللواء محمد أحمد الحامدي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتولي مهام عمله مديرا عام لأمن محافظة عدن، بسبب تعنت القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا شلا شايع .

وأوضحت المصادر أن اللواء الحامدي، كان قد وصل مطار الرياض يوم أمس، وذلك للاستعداد للسفر إلى عدن على متن طائرة سعودية خاصة، وفق تفاهمات مع رئيس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المتواجد في الرياض.

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إلاّ أن شلال شايع المقيم في أبوظبي لازال يرفض قرار إقالته وتعيين الحامدي بدلاً عنه، من قبل الرئيس هادي في الـ 29 من يوليو المنصرم، وجه اتباعه في عدن بفرض حصار على مطار عدن والتهديد بعدم السماح للطائرة بالهبوط في مطار عدن والتلويح باسقاطها إذا تطلب الأمر..

وأكدت المصادر أن مجاميع مسلحة تتبع شلال شايع قامت بالانتشار حول مطار عدن معززة بأسلحة مضادة للطيران وأخرى ذات أعيرة متوسطة متنوعة..

وأوضحت المصادر أن مقاتلي الانتقالي الذين طوقوا المطار، أوصلت رسالة للقوات السعودية الموجودة في معسكر التحالف بمنطقة رأس عباس بمديرية البريقة، بأنها لن تسمح بهبوط أي طائرة سعودية ولن تقبل تواجد الحامدي في عدن، وأن اللواء شلال شايع لازال مديراً لأمن عدن وأنها لا تعترف بقرار إقالته.

مشيرة إلى أنه أمام هذه التطورات اضطرت السلطات السعودية إعادة اللواء محمد الحامدي وإعادته من صالة مطار الرياض إلى فندق الريتز الذي ينزل فيه مع قيادة الانتقالي وعدد من مسؤولي الحكومة الشرعية..

المصادر ذاتها أفادت أن قيادة المجلس الانتقالي المتواجدة في الرياض، عند لقائها بالأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، طلبت منه تعيين اللواء شلال شايع في منصب رفيع مقابل القبول بقرار تعيين الحامدي مديراً لأمن عدن، الأمر الذي يؤكد أن قيادة الانتقالي رغم أنها من رشحت الحامدي لهذا لمنصب مدير أمن عدن، تتعمد عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وقرارات الرئيس هادي.

ونوهت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفشل السعودية نقل اللواء الحامدي إلى عدن بسبب العراقيل التي تضعها قيادات وقوات الانتقالي التي لازالت تتعامل مع شلال شايع كمدير لأمن عدن.

ويأتي منع الحامدي في وقت تضغط السعودية على الرئيس هادي بسرعة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة حسب اتفاق الرياض.