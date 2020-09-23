اسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في صرواح بمأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسقطت قوات الجيش الوطني الثلاثاء طائرة مسيرة حوثية في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في سماء مديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

وتستخدم ميليشيا الحوثي طائراتها المسيرة وصواريخها البالستية في استهداف المدنيين في محافظة مأرب بعد فشلها في تحقيق أي تقدم على الأرض في جبهات القتال.

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