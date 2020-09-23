شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تطلق محطة فضائية جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت مليشيا الحوثي، محطة فضائية جديدة، اسمتها "قناة اليمن الوثائقية" في خطوة إضافية من شأنها أن تعزز تفوق الماكينة الاعلامية الحربية، والتعبوية للمليشيا المتحالفة مع ايران.

و بحسب زعم وزارة الاعلام بحكومة المليشيا غير المعترف بها، فإن القناة الجديدة ستعمل على إنتاج وبث أفلام وثائقية حول "انتهاكات" ما أسمته العمليات العسكرية، و برامج لتخليد قتلى الحوثيين، و إعادة تقديم اليمن تاريخا، وموروثا، و ثقافة، وعمارة، بقوالب وثائقية متعددة؛ حد زعمها.

وانشات المليشيا عشرات المواقع والاذاعات والمراكز الاعلامية، مقابل تدمير وسائل الإعلام الرسمية وإقصاء وتجويع كوادرها ومنتسبيها.

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