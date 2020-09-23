شكرا لبحثكم عن خبر أحمد علي صالح يعزي في وفاة الفنان اليمني الكبير ”عمر باوزير” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بعث أحمد علي صالح النجل الأكبر للرئيس السابق "علي عبدالله صالح" برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفنان اليمني الكبير عمر عبدالقادر باوزير الذي وافاه الأجل في القاهرة، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الثقافة.

وأشاد أحمد علي في برقيته بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره في خدمة الوطن من خلال أغانيه وأناشيده الوطنية التي تغنت بالوطن والوحدة على مدى عقود.

وقد توفي اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة الفنان اليمني عمر باوزير، بشكل مفاجئ، بعد حياة حافلة بالعطاء للوسط الفني.

وكان للفقيد الكثير من الأغاني الوطنية أكسبته حب الجماهير في الوسط الفني.

وأسهم الفنان عمر با وزير في إحياء عددا من الاحتفاليات الوطنية بحفاوة وكلمات راقية ولحن عذب وأداء فني مميز.