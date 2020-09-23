شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي اليمني يصدر بيان هام بشأن التعامل بالعملات الأجنبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا البنك المركزي اليمني بعدن، المواطنين والمؤسسات التجارية والخدمية، الى التعامل بالعملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية وحظر استخدام العملات الأجنبية.

وقال البنك، في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، مساء أمس، إنه رصد خلال الفترة الأخيرة تنامي ظاهرة اعتماد العملات الأجنبية، من دون العملة المحلية لعمليات الدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ما ينعكس سلباً على قيمة العملة الوطنية في سوق صرف النقد.

وأشار إلى إن استخدام العملة الأجنبية كوسيلة دفع في عمليات بيع أو شراء السلع، أو كمقابل للخدمات، ضغط على سعر صرف "الريال"، وزعزع حالة الاستقرار العام للأسعار وعمل على الإضرار المباشر بمستوى حياة ومعيشة المواطن.

وياتي البيان، بعد الانهيار المخيف لقيمة العملة الوطنية التي سجلت 840 ريالا للدولار بتعاملات أمس، وسط هلع غير مسبوق في أوسط المواطنين، لانعكاساته السلبية على أسعار الغذاء والخدمات.

وبلغ فارق سعر الصرف مقابل الدولار بين صنعاء وعدن 30٪، ووقف البنك المركزي عدن عاجزا عن التصدي لانهيار للريال، بعدما فقد هيبته أمام الصرافين، وبدد الفرص والأموال خلال السنوات الخمس الماضية.

وكان تقرير لمنظمة تقييم القدرات السويسرية، حول اتجاهات الاقتصاد اليمني 2020، قال إن الريال اليمني يفقد أهميته كوسيلة للتبادل أثناء استخدام الريال السعودي والدولار الأمريكي، تزداد مع تحول العملات الأجنبية إلى الوضع الأساسي للتبادل.

وتوقعت المنظمة الدولية المهتمة بتقييم الاحتياجات الإنسانية، استمرار الاختلاف في قيمة الريال بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها.