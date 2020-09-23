شكرا لبحثكم عن خبر ثلاث سرقات بالاكرة لجنابي ثمينة في إب ومليون ريال مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن المسروقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بوقوع ثلاث سرقات بالاكرة لجنابي ثمينة بمحافظة إب.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الشيخ نعمان الخياط مستشار محافظ المحافظة المعين من المليشيا الحوثية، أعلن عن مليون ريال مكافأة لمن يستعيد جنبيته الثمينة التي تم سرقتها منه اليوم تحت تهديد السلاح.

وأشارت المصادر إلى أن المدينة شهدت سرقة ثلاثة جنابي بينهم جنبية الخياط، بالإكراه في شارع المحافظة المؤدي إلى سوق الظهار جوار الحربي للصرافة في المحافظة.

ونوهت المصادر بأن الجنبية الاخرى لمواطن من بيت الغزالي من بعدان والثالثة لمواطن من أبناء مديرية العدين بالمحافظة.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيا، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وسرقات وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.

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