شكرا لبحثكم عن خبر وفاة فنان يمني في القاهرة بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة الفنان اليمني عمر باوزير، بشكل مفاجئ، بعد حياة حافلة بالعطاء للوسط الفني.

وكان للفقيد الكثير من الأغاني الوطنية أكسبته حب الجماهير في الوسط الفني.

وأسهم الفنان عمر با وزير في إحياء عددا من الاحتفاليات الوطنية بحفاوة وكلمات راقية ولحن عذب وأداء فني مميز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فنان يمني في القاهرة بشكل مفاجئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.