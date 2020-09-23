شكرا لبحثكم عن خبر إدارة توافقية جديدة للبنك المركزي اليمني إثر الصعود الصاروخي لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر اقتصادية رفيعة، اليوم الثلاثاء، عن قرب موعد تعيين إدارة توافقية جديدة للبنك المركزي اليمني خلال الأيام القادمة، إثر الصعود الصاروخي لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال.

وعززت المصادر لـ " المشهد اليمني "، تأكيدها بحدوث ذلك، لكون الفترة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ستنتهي في شهر سبتمبر الجاري.

واستبعدت عودة الجدل والخلافات بشأن تسمية الادارة الجديدة، في ظل التوافق برعاية أممية.

وأشارت المصادر بأن هناك مساعي دولية لإيجاد توافق بين الحكومة اليمنية المعترف بها، و مليشيا الحوثي، وفقا لقانون البنك، لتسمية الاعضاء، على أساس مهني، والعمل باستقلالية، بعيدا عن أي تدخلات.

وأعلن القطاع المصرفي بكافة المحافظات اليمنية، التوقف النهائي، بدء من اليوم، احتجاجا على الإنهيار المتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي أوقف تداول العملات الأجنبية في أسواق الصرف أمس، وقرر تصفية كافة الأرصدة المكشوفة لشركات ومنشآت الصرافة، حتى إشعار آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة توافقية جديدة للبنك المركزي اليمني إثر الصعود الصاروخي لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.