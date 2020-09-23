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صنعاء - ياسمين الخيامي - الزبيدي يطلق صفة جديدة على الرئيس هادي ويقدم لوفد المملكة هذا الطلب

2020/09/23 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

رفض رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الاعتراف بفخامة الرئيس هادي كرئيسا للجمهورية ووصفه بانه الرئيس المؤقت .

وطالب الزبيدي من وفد اللملكة المتحدة الضغط على الرئيس هادي لتنفيذ اتفاقية الرياض والتوقف عن المماطلة في تشكيل الحكومة.

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الزبيدي يطلق صفة جديدة على الرئيس هادي ويقدم لوفد المملكة هذا الطلب

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وشدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020م، على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بالضغط على حكومة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي للإسراع في نقل القوات الى الجبهات والكف عن التسويف في تشكيل الحكومة الجديدة بموجب اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر اقامته في الرياض، مسؤولين من بعثة المملكة المتحدة لدى اليمن، على رأسهم نائب رئيس البعثة والقائم بأعمال السفير سيمون سمارت، والملحق السياسي جيمس ويتلي.

واستعرض الزبيدي، خلال اللقاء، الجهود المبذولة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه، مشيراً إلى أن المجلس استوفى تسليم كافة الخطط المطلوبة لتنفيذ الآلية المتفق عليها، بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات، وكذلك نقل القوات العسكرية إلى خارج العاصمة عدن.

ونوه إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم جهود المملكة العربية السعودية من خلال ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للإسراع في نقل القوات إلى الجبهات، والكف عن التسويف الذي أدى الى تأخير تشكيل الحكومة والتي يفترض ان تبدأ مهامها لرفع معاناة المواطنين من خلال توفير الخدمات وصرف المرتبات ومعالجة أزمة انهيار العملة، وحل قضايا المتقاعدين والمبعدين والمعلمين، تفادياً لمزيد من انهيار الوضع الإنساني والمعيشي في المحافظات المحررة.

وأكد الزبيدي على استمرار جهود المجلس الانتقالي بجانب المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، ودعم جهود السلام، مشيراً الى ضرورة المشاركة الفاعلة للمجلس في مختلف مراحل العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة دون أي إقصاء أو تأجيل.

من جانبه عبر نائب السفير البريطاني عن دعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة، مثمناً دور المجلس الانتقالي الجنوبي وموقفه الإيجابي تجاه التنفيذ العاجل للاتفاق، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.