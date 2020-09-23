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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي يرحب بعودة الرئيس هادي الى العاصمة صنعاء اذا تحقق هذا الشرط

2020/09/23 الساعة 05:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

قال القيادي في جماعة الحوثيين محمد الحوثي ان عودة الرئيس هادي الى العاصمة صنعاء مرهونة بموافقة شعبية ، فاذا وافق الشعب اليمني في الاستفتاء على عودة هادي الى العاصمة صنعاء فاهلا وسهلا .

و أكد أن جماعته لن تقبل بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء، ضمن أية تسوية سياسية قادمة .واوضح ة في كلمة له خلال إحتفال رسمي امس الثلاثاء، أن عودة هادي ومن معه في إشارة منه الى مسئولي الشرعية والموالين لها- أمر مستبعد ومرفوض من معظم أبناء الشعب اليمني. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: شابة تبلغ شقيها ماذا فعل بها خطيبها..والاخ ينتقم من الخطيب بشكل مخيف تناول هذه الخلطة السحرية على الريق للتخلص من 10 مشاكل صحية الزبيدي يطلق صفة جديدة على الرئيس هادي ويقدم لوفد المملكة هذا الطلب الحوثي يرحب بعودة الرئيس هادي الى العاصمة صنعاء اذا تحقق هذا الشرط Advertisements القبض على 3 محتالين بالرياض أوهموا أصحاب المنشآت بتخفيض مبالغ ضريبة القيمة المضافة.. والكشف عن جنسياتهم! قناة الجزيرة تربك الجميع وثير غضب الشرعية ودول التحالف بسبب عبد الملك الحوثي فوائد شرب الزنجبيل مع النعناع يومياً على جسمك.. تعرف عليها الرئيس يببدد احلام الانتقالي بدولة مستقلة في الجنوب ويعلن هذا الامر الخطير عاجل: إخلاء مبانِ بالجملة.. دولة عربية ترفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة أعنف فيضان في التاريخ وأضاف لا أعتقد أن الشعب اليمني سيقبل بهم .. نحن مع عمل إستفتاء شعبي فإن قبلوا بعودتهم أهلا وسهلا. وطالب القيادي الحوثي البرلمان والحكومة التابعين لجماعته بسرعة إصدار قرار بحل جميع الأحزاب اليمنية التي وقفت في صف الشرعية والتحالف العربي. كما دعا القيادي البارز في جماعة الحوثيين حكومة الإنقاذ إلى إصدار قرار عاجل بمقاطعة المنتجات الإماراتية والبحرينية، على خلفية إتفاق التطبيع الذي أبرمته الدولتان الخليجيتان مؤخرا مع إسرائيل.

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