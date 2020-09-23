شكرا لمتابعة خبر عن قناة الجزيرة تربك الجميع وثير غضب الشرعية ودول التحالف بسبب عبد الملك الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة الجزيرة تربك الجميع وثير غضب الشرعية ودول التحالف بسبب عبد الملك الحوثي

2020/09/23 الساعة 05:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

شن ناشطون يمنيون هجوما كبيرا وحادا على قناة الجزيرة القطرية بسبب نقل كلمة عبدالملك الحوثي كاملة .

حيث قامت قناة الجزيرة القطرية بإفراد مساحة واسعة لكلمة زعيم المليشيات الحوثية ونقل كلمته كاملة بمناسبة انقلابه على الشرعية

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

شابة تبلغ شقيها ماذا فعل بها خطيبها..والاخ ينتقم من الخطيب بشكل مخيف

تناول هذه الخلطة السحرية على الريق للتخلص من 10 مشاكل صحية

الزبيدي يطلق صفة جديدة على الرئيس هادي ويقدم لوفد المملكة هذا الطلب

الحوثي يرحب بعودة الرئيس هادي الى العاصمة صنعاء اذا تحقق هذا الشرط

Advertisements

القبض على 3 محتالين بالرياض أوهموا أصحاب المنشآت بتخفيض مبالغ ضريبة القيمة المضافة.. والكشف عن جنسياتهم!

قناة الجزيرة تربك الجميع وثير غضب الشرعية ودول التحالف بسبب عبد الملك الحوثي

فوائد شرب الزنجبيل مع النعناع يومياً على جسمك.. تعرف عليها

الرئيس يببدد احلام الانتقالي بدولة مستقلة في الجنوب ويعلن هذا الامر الخطير

عاجل: إخلاء مبانِ بالجملة.. دولة عربية ترفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة أعنف فيضان في التاريخ

ووصف مراقبون ماقامت به الجزيرة بالتطور الملحوظ في مواقف القناة التي كانت على النقيض من ذلك قبل الازمة مع بعض دول الخليج .

وقال ناشطون إن ماقامت به ‎الجزيرة يندرج ضمن نقل الاحداث .

بينما قال اخرون بان فعل القناه أصبح سقوط كبير معتبرين ذلك تأييداً لمليشيات الحوثي .

وكانت مليشيات الحوثي احتفلت يوم امس بذكرى انقلابهم على الدولة اليمنية والحكومة الشرعيه.