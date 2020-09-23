شكرا لبحثكم عن خبر تكليف الانتربول الدولي.. المحكمة العسكرية بمأرب تصدر حكمها بحق قيادات ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القضاء اليمني اليوم الثلاثاء إصدار الحكم بحق قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية.

واقرت المحكمة العسكرية بمأرب اليوم، إلقاء القبض القهري على 175 من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، في الداخل والخارج وتكليف جميع السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الانتربول الدولي في تنفيذ ذلك وفق الإجراءات المتبعة.

كما اقرت المحكمة في جلسته العلنية اليوم، حجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وعدم التصرف فيها وفقاً لقانون العقوبات الجزائية.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية وحضور المدعي العام العسكري الدكتور عبدالله الحاضري وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.

وكان المدعي العام العسكري طالب بحجز ممتلكات المتهمين حجزا تحفظيا وحجز ممتلكات الحركة الحوثية في الداخل والخارج.