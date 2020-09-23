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شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تعلن الإفراج عن نجل نائب الرئيس علي محسن وأحد إخوته مقابل قيادي حوثي ومرافقيه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي نجاح وساطة محلية في تبادل أسرى بين الميليشيا والسلطة المحلية في محافظة مأرب.
ونشر الإعلامي بقناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي حميد رزق تغريدة على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني ذكر فيها إفراج الميليشيا عن نجل نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر وأحد إخوته أو أقاربه مقابل الإفراج عن القيادي الحوثي يحيى الديلمي وعدد من الحوثيين.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من قبل الحكومة الشرعية أو السلطة المحلية في محافظة مأرب.
ولازالت المفاوضات جارية في جنيف بين وفد الحكومة الشرعية ووفد ميليشيا الحوثي حول ملف الأسرى ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي بين الطرفين بعد تسليم كل طرفات كشوفات أسراه.
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