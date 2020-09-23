شكرا لبحثكم عن خبر هجوم لاذع من الحكومة الشرعية اليمنية على المطبعين مع إسرائيل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الأوقاف والأرشاد في الحكومة الشرعية الدكتور أحمد عطية إن التطبيع مع الكيان الصهيوني وصمة عار في جبين كل المطبعين.

وفي تغريدة له على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني أضاف الوزير القدس والأقصى ليست ملك لفلسطين فقط ، بل لكل مسلم.

مضيفا : سنعلم أولادنا أن الكيان الصهويني مغتصب محتل ليس له أدنى حق في الأرض العربية.

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واختتم كلامه : سنظل نكره إسرائيل حتى تغادر من مقدساتنا وأرضنا.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام وتطبيع مع إسرائيل ، ولاقى هذا التصرف ردود فعل غاضبة في المحيط العربي والإسلامي.