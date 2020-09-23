شكرا لبحثكم عن خبر الخوخة تتحرر من فخاخ الألغام الحوثية بشكل نهائي قريباً ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت فرق مشروع مسام لنزع الألغام، بتحرير الطرق الرئيسية من زحف الألغام وتم الانتقال إلى الطرق الفرعية وغيرها، حتى باتت هذه المديرية اليوم على وشك التحرر التام من الألغام، وهو ما تحدث عنه قائد الفريق السابع مسام المهندس محمد العجرة بقوله “تمكنت فرق مسام الهندسية من تأمين وفتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة”.

كما أضاف المهندس العجرة في تصريح خاص بمكتب مسام الإعلامي تفصيلا عن أداء مسام في هذه المنطقة قائلا “إن الفريق السابع تمكن من تأمين عشرات المزارع في مديرية الخوخة بعد أن كانت مهجورة لأكثر من 5 سنوات بسبب الألغام.. فمديرية الخوخة منطقة زراعية، وسكانها يعتمدون على الزراعة بشكل أساسي، حيث كانت مزارع الخوخة تغطي كل محافظات اليمن بالخضروات، وخاصة البصل قبل أن يفخخ الحوثيين مزارعها بآلاف الألغام، وقد جبر أصحابها على تركها عنوة خوفاً على حياتهم”.

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وبلغة الأرقام، بين قائد الفريق السابع المهندس محمد العجرة أن فريقه تمكن من نزع وإتلاف أكثر من 1500 لغم مضاد للدروع و ما يزيد عن 20 عبوة ناسفة بوزن 50 كيلو غراما، بالإضافة إلى مئات القذائف، والذخائر غير المنفجرة.

واليوم تستمر فرق مسام في محاولة الوصول بالخوخة إلى مرحلة صفر لغم، وهو ما تحدث عنه المهندس الجعرة بقوله “برغم الجهود التي تبذلها فرق مسام لتأمين مديرية الخوخة، لكن لا نستطيع أن نجزم بأن الخوخة أصبحت آمنة بشكل كامل بسبب كثافة الألغام الحوثية، وعشوائية زراعتها.. لكن فرق مسام الهندسية مستمرة في عملها بوتيرة عالية، وبدعم سخي من قبل إدارة مشروع مسام، وإشراف ومتابعة مستمرة من خبراء المشروع حتى تصبح مديرية الخوخة وجميع مديرات الساحل الغربي آمنة من الألغام بشكل كامل”.

وبفضل جهود فرق مسام في الخوخة، بدأ سكان المنطقة يستعيدون آمالهم المنهوبة، في استرجاع الخوخة لنضارتها وخضرتها وخصوبة مزارعها بعد أن يتم تحريرها كليا من الألغام الغادرة من قبل مسام.