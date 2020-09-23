إيران تعترف بدعم الحوثي وتعلن نقل تكنولوجيا عسكرية إلى اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت إيران بدعم ميليشيا الحوثي في اليمن عن طريق منظومات الصواريخ.
وأفاد المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إن إيران نقلت تجربتها التكنولوجية في المجال الدفاعي إلى اليمن " الحوثيين " ليتمكن الحوثيون من صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة بأنفسهم حسب قوله.
وقال المتحدث باسم القوات الإيرانية: "نحن لا نرسل الصواريخ إلى اليمن لكنهم باتوا يصنعونها بأنفسهم ليطلقوها على رؤوس أعدائهم".
وكشف أن الأوضاع الاقتصادية لاتسمح لنا بمنح كل شيء لحلفائنا مجانا وهم يشترون منا بعض الأشياء أحيانا، مشيرا إلى أن "الشعب اليمني ذكي ويمتلك خبراء كبار تمكنوا من صناعة طائرات مسيرة متطورة في زمن قياسي ولم تتمكن جبهة الاستكبار حسب تعبيره من إخماد صوته".
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