شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يمنحون الرتب العسكرية لمشرفيهم للأسباب التاليه... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منحت ميليشيا الحوثي المئات من المشرفين التابعين لها وبعض المقاتلين رتب عسكرية كبيرة تصل إلى رتبة العميد برغم عدم دخولهم أي معاهد أو كليات عسكرية او حتى جامعات مدنية، وهو ما يكشف عن الفساد الإداري الذي يعصف بالبلاد .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين لـ"المشهد اليمني" أن هذا المنح تأتي بعد تراجع إعداد المقاتلين في الجبهات وتراجع وتيرة التحشيد وهو ما دفع الميليشيا لمنح المشرفين رتب عسكرية كبيرة للدفع بهم للجبهات والعمل على تحشيد أكبر قدر من المقاتلين حتى وإن كانوا من صفوف الأطفال.

وأضافت المصادر أن هذه الرتب ستشكل عبء كبير على سجل الخدمة المدنية وعجز لميليشيا الحوثي عن الإلتزام بصرف نصف الراتب التي تعهدت به كل شهرين .

ويشهد المجتمع اليمني تفاقماً في الأزمات والوضع الإنساني الكارثي منذ إنقلاب الميليشيا الحوثية على السلطة في 21 سبتمبر 2014م والتي يصفه الجميع بيوم نكبة على اليمنيين وكان من تداعياته إيقاف المرتبات وارتفاع الأسعار نتيجة للتضخم الذي ضرب بالاقتصاد الوطني .