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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع عناصر من ميليشيا الحوثي في كمين محكم شرق صنعاء
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
الخليج 365
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، في كمين محكم لقوات الجيش اليمني بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ووفقاً لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش الوطني، استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا إلى أحد المواقع في جبهة صلب، قبل أن تباغتها بهجوم عنيف، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
كما استهدفت مدفعية الجيش صباح أمس، مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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