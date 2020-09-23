شكرا لمتابعة خبر عن توفيق صالح : يوجه اتهام للجنرال الاحمر ويتهمه بالخيانة .. لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم توفيق صالح، الفريق على محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية، بالخيانة لدماء الشهداء وعدم الوفاء لأسرة عفاش بإدراج أقارب الزعيم المعتقلين لدى جماعة الحوثي ضمن صفقة التبادل الاخيرة لإطلاق صراحهم .

جاء ذلك في تغريدته رصدها محرر ’’سمابرس‘‘على موقع التدوين المصغر ’’تويتر‘‘ كشف فيها عن إطلاق سراح يحيى الديلمي الذي وصل الى منزله بصنعاء فجر هذا اليوم مع رفيقه فؤاد فاخر بعد 400 يوم منذ اختطافهما في مارب اثناء عودتهما من الحج..وقد تم اطلاق سراحه و رفيقه في عملية تبادل مع نجل الفريق علي محسن وأخيه .

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واختتم تغريدته بالتهكم على نائب الرئيس محسن متهما له بالخيانة وعدم الوفاء بقوله لوكان فيه وفاء لفاوض على إطلاق اقارب الزعيم وبقية المعتقلين.