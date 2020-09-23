شكرا لمتابعة خبر عن لتشعري بالسعادة : شاهد السعودية هند القحطاني بصدر مكشوف تنصح السعوديات باللبس المفتوح والقصير والاناقة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت السعودية الشهيرة هند القحطاني، غضب السعوديين، مجدداً بعد دعوتها النساء بالكشف عن أجسادهن ليشعرن بالسعادة.

وقالت هند القحطاني، بفيديو حصل عليه ’’سمابرس‘‘ وهي ترتدي فستانا يكشف صدرها بطريقة فاضحة، وتقول: “يا عالم مو معنى إنك تلبسي أشياء تظهرين مفاتنك إنك امرأة مخبولة أو مو شايلة مسئولية، لا عادي أنا أحب ألبس كدا وأبين جمالي هل أنا مو عندي مسئولية؟”.

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وتابعت هند: “أبدا أنا أطبخ وأذاكر لأولادي وأهتم فيهم وأقوم بواجباتي، ولكن أحيانا المرأة تحب تظهر أجزاء من جسدها للتعبير عن الأناقة والجمال والسعادة، اشمعنا الرجل نقول أنيق وخلاب ومعضل؟”.