شكرا لبحثكم عن خبر شاهد دخول أول يمني عبر منفذ الوديعة إلى السعودية بعد إعادة فتحه "صورة" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات اليمنية فتح منفذ الوديعة أمام اليمنيين الراغبين دخول المملكة العربية السعودية بعدة شروط. وصرح مدير عام الميناء مطلق الصيعري أن منفذ الوديعة أصبح مفتوحا للمسافرين اليمنيين وفقا لعدة ضوابط. ووفقا للصيعري فإن الشروط تتمثل في تأشيرة دخول للملكة وفحص PCR الذي يثبت خلوه من فيروس كورونا وفي مدة لاتزيد عن 48 ساعة من الفحص عند وصوله المنفذ السعودي. Advertisements وتداول ناشطون صورة بتاريخ 4 صفر لأول يمني يعبر المنفذ بعد فتحه بختم دخول. وتم إغلاق المنفذ مع تفشي فيروس كورونا في المنطقة ومنها اليمن والسعودية ليعاد فتحه بعد تراجع الإصابات بالفيروس في كل من السعودية واليمن.

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