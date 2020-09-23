شكرا لبحثكم عن خبر بعد إعتقاله في مأرب قبل عام.. وصول قيادي حوثي كبير ومرافقة إلى صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد ناشطون يتبعون ميليشيا الحوثي عن وصول القيادي الحوثي يحيى الديلمي ومرافقة فؤاد فاخر،صباح الثلاثاء إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. ونشرت صفحة العلامة الحوثي الديلمي منشوراً يؤكد إفراج السلطات الشرعية عنه ومرافقة فؤاد فاخر ، والذين تم اعتقالهم في 20 أغسطس من العام الماضي في نقطة الفلج بمحافظة مأرب. Advertisements وتساءل ناشطون عن أسباب الإفراج عن الديلمي بالتزامن مع مشاورات الأسرى في سويسرا، وهل تم الإفراج عن السابقين وفق عملية تبادل أسرى سرية.

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